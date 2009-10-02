В УНП закликають Тимошенко рятувати машинобудування

Харків. 2 жовтня. УНІАН. «Припинити навмисне знищення флагмана українського машинобудування, містоутворюючого підприємства – Харківського тракторного заводу» закликає керівництво Кабінету Міністрів голова Харківської обласної організації Української народної партії Василь ТРЕТЕЦЬКИЙ.

За його словами, закриття ХТЗ спричинить закриття ще 36 підприємств-суміжників у різних містах України, тобто буде знищено не один завод, а цілу галузь виробництва машин сільськогосподарського призначення. Так політик прокоментував звільнення на Харківському тракторному заводі 1500 людей у вересні і аналогічні плани на жовтень.

«ВОНА активно працює виключно на біл-бордах, а реально Прем’єр-міністр діє за принципом: якщо є проблема, її треба просто заховати. Таким чином замість того щоб ініціювати повернення даного підприємства до державної форми власності, запросити ефективних менеджерів на ХТЗ, модернізувати обладнання, уряд вирішив спостерігати за тим, як звільняють людей і в подальшому закриють тракторний завод», - підкреслив голова Харківської обласної організації УНП.

«Україна потенційно може стати основним виробником сільськогосподарської техніки у Європі, заповнити ринок відносно дешевою і якісною українською технікою, а не виділяти гроші на закупівлю іноземних комбайнів, тракторів та іншої сільськогосподарської техніки, при цьому паралельно знищуючи вітчизняного товаровиробника», - підсумував Василь ТРЕТЕЦЬКИЙ.