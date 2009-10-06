Посол Росії готується до приїзду в Київ

Харків. 6 жовтня. УНІАН. Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Михайло ЗУРАБОВ готується до приїзду в Київ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові повідомив міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ, відповідаючи на запитання журналістів, на якому рівні зараз знаходяться дипломатичні відносини між двома країнами й наскільки реальним є приїзд посла Росії в Київ до виборів Президента України.

«Наші дипломатичні відносини з Україною знаходяться на найвищому рівні, на рівні послів. Є посол України в Росії, є посол Росії в Україні, котрий готується до приїзду в Київ», - сказав С.ЛАВРОВ.

Як повідомляв УНІАН, указ про призначення М.ЗУРАБОВА Послом РФ в Україні був підписаний 5 серпня ц.р. 11 серпня Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ направив відкрите послання главі Української держави Віктору ЮЩЕНКУ, в якому назвав політику України в роки його президентства відходом від принципів дружби і партнерства з Росією і повідомив про рішення поки що не направляти в Україну нового російського посла.

8 вересня, відповідаючи на запитання журналістів про те, коли М.ЗУРАБОВ може відправитися до Києва, прес-секретар Президента РФ Наталія ТІМАКОВА зазначила: «Оскільки Президент Росії достатньо чітко сказав, що посол буде відправлений, коли ми вважатимемо, що є шанс до зміни відносин, поки що посол продовжує залишатися в Москві».