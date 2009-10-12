Курси валют у банках Харкова

Долар купують по 8,26 - 8,3 грн.

Харків. 12 жовтня. УНІАН. На 12 жовтня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 8,26 грн. (продаж - 8,43 грн.), євро - 12,2 грн. (12,44 грн.), Базис - 8,29 (8,36), 12,24 (12,38), Реал-банк - 8,3 (8,38), 12,2 (12,4) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 12 жовтня НБУ встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 801.0000 (на 9 жовтня – 801.0000), 100 EUR – 1181.4750 (на 9 жовтня – 1182.5163), 10 RUR – 2.7053 (на 9 жовтня – 2.7025).

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