Гроші «Міськелетротрансу» ще не надійшли

Харків. 12 жовтня. УНІАН. Гроші комунальному підприємству «Міськелетротранс», колектив якого четвертий день страйкує через невиплату зарплат, ще не надійшли.

Про це повідомляє сайт Харківської міськради з посиланням на першого заступника міського голови Олександра КРИВЦОВА.

Коментуючи чутки про те, що Кабінет міністрів України вже виділив ХКП «Міськелектротранс» певну суму для погашення заборгованості зі зарплати, О.КРИВЦОВ зазначив, що, за даними управління Державного казначейства в Харківській області, гроші до Харкова ще не надійшли. Він також повідомив, що, можливо, близько 8 млн. грн. надійдуть сьогодні: «Як тільки кошти надійдуть, ми одразу ж розпочнемо оформляти необхідні документи і частково виплатимо заробітну плату».

За словами О.КРИВЦОВА, протягом вихідних днів міська влада провадила переговори з представниками трудового колективу «Міськелектротрансу» на предмет того, щоб частина рухомого складу все-таки вийшла на маршрути: «Колектив стоїть на своєму, розуміючи, що це єдиний спосіб тримати гроші, які заборгувала їм держава, і наполягає на тому, що страйк буде продовжено».

Як повідомляв УНІАН, безстроковий страйк з вимогою виплати заборгованих зарплат, колектив «Міськелектротрансу» розпочав у п’ятницю, 9 жовтня, після того, як не отримав відповіді на свої вимоги від Кабінету міністрів.