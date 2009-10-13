Харків. 13 жовтня. УНІАН. У Харкові стартував чемпіонат міста із шахів, повідомляє Kharkiv EURO.

Змагання були розпочаті в клубі «Пішак». У боротьбу вступили 50 шахістів. Серед них 2 іноземці: представники Марокко та Іраку. Наймолодший учасник - Владлен Клименко - 1999 року народження. Крім того, в турнірі бере участь незрячий шахіст Володимир Гаргін. Змагання триватимуть до 25 жовтня.

Також з 17 по 31 жовтня в «Пішаку» відбудеться відкритий чемпіонат м. Харкова з шахів серед дітей до 8 років. Ігрові дні – субота та неділя. Початок – о 12:00.