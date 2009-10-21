Внаслідок ДТП під Харковом загинуло троє людей (доповнена)

Харків. 21 жовтня. УНІАН. 20 жовтня внаслідок ДТП на автошляху Харків – Зміїв загинули троє людей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, зіткнення автомобілів «Мерседес Віто» та ВАЗ 2105 сталося близько 20.30.

Рятувальникам довелося розрізали кузов розбитих «Жигулі», щоб звільнити тіла трьох загиблих з автівки.

За даними прес-служби Департаменту ДАІ МВС України, загинули водій та двоє пасажирів автомобіля ВАЗ (особа одного з них поки що невідома). Водій автомобіля Mercedes із тілесними ушкодженнями госпіталізований до 4-ї лікарні Харкова.

Обставини автопригоди з`ясовуються.