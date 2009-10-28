Уряд шле Харкову 38 млн. грн.

Харків. 28 жовтня. УНІАН. Кабінет міністрів України збільшив Харківській області субвенцію на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян на 38,3 млн. грн.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Володимира БАБАЄВА.

За словами В.БАБАЄВА, в результаті неодноразових звернень облдержадміністрації до міністра фінансів України та Кабміну з питання збільшення Харківській області обсягу субвенції з Держбюджету України на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян уряд розпорядився збільшити Харківській області суму субвенцій на 38,3 млн. грн.

За словами В.БАБАЄВА, отримання цих коштів дасть змогу забезпечити безперебійну роботу підприємств у осінньо-зимовий період. Однак, акцентував він, згадані кошти будуть проведені по системі клірингових розрахунків та згідно з діючим законодавством не можуть бути використані для виплати заробітної плати перевізникам.

В.БАБАЄВ повідомив, що 26 млн. грн. будуть перераховані СТГО «Південна залізниця», 9 млн. грн. – ДП «Харківський метрополітен» і понад 3 млн. грн. – ХКП «Міськелектротранспорт».

В.БАБАЄВ зауважив, що причиною напруженої ситуації на транспорті загального користування (ХКП «Міськелектротранспорт», ДП «Харківський метрополітен», СТГО «Південна залізниця») є те, що обсяги перевезень пільгового контингенту значно перевищують обсяг субвенції з Державного бюджету на їхню компенсацію.