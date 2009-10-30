Аваков зустрівся з прем`єр-міністром Таджикистану

Харків. 30 жовтня. УНІАН. У ході візиту офіційної делегації Харківщини в Республіку Таджикистан голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ зустрівся з прем`єр-міністром Республіки Акилом АКИЛОВИМ. Керівник Харківщини і глава уряду Таджикистану разом відвідали Хатлонську область Республіки.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, А.АВАКОВ і Акил АКИЛОВ ознайомилися з ходом будівельних робіт на Рогунській ГЕС, а також побачили в роботі найбільшу гідроелектростанцію Таджикистану – Нурекську.

Після огляду були обговорені питання співпраці з харківськими машинобудівними підприємствами – «Турбоатомом» та «Електроважмашем». Ця тема вже порушувалася на зустрічі керівника Харківщини із заступником міністра енергетики і промисловості Таджикистану Акрамом СУЛЕЙМАНОВИМ. Йдеться про багатомільйонні контракти.

Також Арсен АВАКОВ взяв участь у бізнес-форумі підприємств Харківської і Хатлонської областей в Курган-Тюбе. Серед напрямів співпраці між Харківщиною і Республікою Таджикистан виділили низку найбільш перспективних і взаємовигідних - енергетика, сільське господарство, зокрема, вівчарство, вирощування бавовни, сухофрукти, освіта. Саме ці напрями визначені в договорі про співпрацю, підписаному минулого року в Києві президентами України і Таджикистану.