Тимошенко зробила попередження Авакову і Добкіну

Харків. 4 листопада. УНІАН. Прем’єр-міністр країни Юлія ТИМОШЕНКО занепокоєна невиконанням карантинних заходів в Харківській та Сумській областях та виникненням великих черг у лікарнях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на селекторній нараді з керівниками регіонів з питань запобігання поширенню інфекційних захворювань.

«За моїми даними, сьогодні в Харківській та Сумській області не було попереджувальних заходів щодо тимчасового припинення навчального процесу в освітніх закладах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду доручила Міністерству охорони здоров’я перевірити дотримання карантинних заходів в областях, де перевищено епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ.

«Я хотіла б, щоб ще раз було перевірено, як виконуються карантинні заходи – щоб діти з дитячих садочків були вдома, щоб були відмінені масові заходи, щоб був безумовний контроль за тим, де збираються великі накопичення людей. Якщо неможливо відмінити такі зібрання, в тому числі ринки – мусить бути постійна перевірка наявності масок у людей, щоб вони у місцях накопичення людей обов’язково були в масках. Треба, щоб жорстка та предметна увага була цьому приділена», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також доручила Міністерству охорони здоров’я долучити до лікувального процесу студентів останніх курсів медичних навчальних закладів. «Необхідно терміново звернути увагу на те, щоб не було черг в лікарнях, щоб було відкрито додаткові кабінети. Якщо у нас сьогодні є дефіцит з лікарями, я просила би розглянути можливість залучення лікарів за спеціальними мобільними системами та залучення студентів останніх курсів медичних закладів. Доба – для голів областей та мерам міст, щоб черг в лікарнях не було», - наголосила глава уряду.