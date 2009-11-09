ХТЗ відправить до Таджикистану партію тракторів

Харків. 9 листопада. УНІАН. Харківський тракторний завод наступного тижня відправить до Республіки Таджикистан партію тракторів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції, присвяченій результатам візиту делегації Харківської області до Таджикистану, сказав керівник з питань регіональних продажів «ХТЗ» Ігор САЗОНОВ.

В Таджикістані «були підписані контракти на постачання техніки нашого виробництва, зокрема гусеничних тракторів, для кількох господарств. Ці трактори вже підготовлені, буквально наступного тижня почнеться їх відвантаження», - сказав І.САЗОНОВ.

За його словами, йдеться про 12 тракторів вартістю до 50 тис. дол. кожен.

«Ціна тракторів у нас для ринків Центральної Азії коливається залежно від модифікації від 46 до 50 тис. доларів», - зазначив представник «ХТЗ».