Суд у справі «Добкіна-Кернеса-Медведєва» вимагає не коментувати процес

Харків. 17 листопада. УНІАН. Апеляційний суд Харківської області зобов’язав утримуватися від коментраів всіх учасників закритого судового процесу у справі замаху на мера Харкова Михайла ДОБКІНА, секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА та його сина Кирила.

Як передає кореспондент УНІАН, свою настанову суд ухвалив під час засідання 16 листопада, яким було продовжено слухання справи, розпочатого 27 жовтня 2009 року.

За інформацією, якою володіли представники преси до цього рішення, сьогодні, 17 листопада, суд продовжить допити свідків. Зокрема, свої свідчення продовжить давати Борис ЗАЙЦЕВ, аудіозаписи якого з підсудним Олегом МЕДВЕДЄВИМ (депутатом Московської райради від Партії регіонів) є головним доказазом у суді.

Всього у справі проходить 6 свідків.

16 листопада всі учасники судового засідання відмовилися від коментарів журналістам.

Представник судової системи, з яким сьогодні мав конфіденційну розмову кореспондент УНІАН і який знайомий з перебігом подій, сказав, що вважає справу «повністю сфабрикованою». Співрозмовник агентства також вважає, що ця справа мала б отримати великий резонанс у сіспільстві, в тому числі і з огляду на постійні заяви вищих крівників держави про великі розміри корупції і злочинності в Україні.

Водночас, раніше, після судового засідання 28 жовтня, Б.ЗАЙЦЕВ зявивив кореспонденту УНІАН, що аудіозапис його розмов з О.МЕДВЕДЄВИМ, який він зробив власноруч, а потім передав потерпілим, «натуральний».

Як повідомляв УНІАН, О.МЕДВЕДЄВА звинувачують за статтею 115 (частина 2-га) Кримінального кодексу України (спроба замаху на вбивство багатьох осіб особливо небезпечним способом). Максимальне покарання за цією статтею – довічне позбавлення волі. За версією слідства, О.МЕДВЕДЄВ був організатором спроби вбивства М.ДОБКІНА, Г.КЕРНЕСА та його сина Кирила. О.МЕДВЕДЄВА було затримано 6 грудня 2007 року. Одна з вимог усіх трьох потерпілих – компенсація завданої моральної шкоди у розмірі 5 тис. грн. кожному.

28 жовтня батьки О.МЕДВЕДЄВА заявили журналістам, що вважають справу сфабрикованою і звертатимуться до міжнародного суду.

На знімку: під час засідання Апеляційного суду 28 жовтня 2009 р.