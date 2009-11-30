Металіст не віддає Шахтарю 2 місця

Харків. 30 листопада. УНІАН. У виїзному матчі 15-го туру чемпіонату України з футболу харківський Металіст наніс поразку київському Арсеналу, повідомляє Kharkiv EURO.

Гра, що пройшла у неділю в столиці, завершилася з рахунком 2:1 на користь харків’ян.

Першими рахунок відкрили кияни на самому початку другого тайму (Хомин, 47), на що Металіст відповів двома голами (Олійник, 51, а також Обрадович – з пенальті на 65-й хвилині).

Склад Металіста: Горяїнов (капітан), Майдана, Березовчук, Папа Гуйє, Обрадович, Бордіян, Валяєв, Шелаєв, Рикун, Зезе, Олійник.

Харківський клуб до 4 очок скоротив розрив з київським Динамо, яке зіграло в суху нічию у Запоріжжі з місцевим Металургом.

Набравши в 14 турах 32 очки, Металіст вже другий тур поспіль утримує 2-е місце в Турнірній таблиці, випереджаючи Шахтаря на 1 очко.

Трійка лідерів виглядає так: Динамо 36 очок, Металіст – 32, Шахтар – 31.

Аутсайдери: Зоря – 11, Закарпаття – 10, Кривбас – 7.