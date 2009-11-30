Про Голодомор пам’ятатаємо не лише в День жалоби, а й повсякчас - азербайджанці України

Харків. 30 листопада. УНІАН. В дні вшанування пам`яті мільйонів жертв Голодомору 1932-1933 років всі азербайджанці України сумують разом з українським народом з приводу загибелі невинних людей і вважають, що про цю – одну з найтрагічніших сторінок людства – слід пам’ятати не лише в День жалоби, а й повсякчас.

Про це сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН 1-й заступник голови Представництва Всесвітнього Конгресу азербайджанців в Україні, Герой Козацького народу, генерал-полковник Міршахін ІСМАІЛОВ, висловлюючи співчуття українському народу від імені своєї організації.

Він повідомив, що Представництво ВКАУ в грудні 2008 року звернулося до Милли Меджлісу Азербайджану з проханням офіційно признати Голодомор як геноцид українського народу: «Українська нація має право на справедливість, і ми, як представники міжнародної організації, зобов’язані зробити свій внесок, щоб підтримати Президента України та добитися визнання великої трагедії на міжнародному рівні».

Азербайджанці України вважають, що «Голодомор безумовно є злочином радянської влади проти українського народу», - сказав М.ІСМАІЛОВ.

«Геноцид, - наголосив він, - майже знищив інститут сім’ї, і ми повинні пам’ятати про цей страшний період у житті країни не лише під час жалобного дня, а й завжди».