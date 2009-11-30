Ющенко приїде в Харків відкривати стадіон Металіст

Харків. 30 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНУКО 5 грудня планує здійснити робочу поїздку до Харкова, де візьме участь в урочистому відкритті реконструйованого до Євро-2012 стадіону «Металіст».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, крім цього, глава держави планує взяти участь у заходах, присвячених дню місцевого самоврядування.

Як повідомляв УНІАН, урочисте відкриття Обласного спортивного комплексу «Металіст», який реконструюється до проведення матчів фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, заплановане на 5 грудня 2009 р. Реконструкція стадіону «Металіст» завершується на кілька місяців раніше запланованого.

На знімку: стадіон «Металіст» у Харкові, реконструйований до Євро-2012.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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