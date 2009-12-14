Харків. 14 грудня. УНІАН. У Харкові невідомі розгромили 12 трамваїв.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Управління СБУ в Харківській області Андрій МУХАТАЄВА.

За його даними, в ніч з суботи на неділю група невідомих осіб проникла на територію Салтівського депо, де безперешкодно розгромила 12 трамвайних вагонів.

А.МУХАТАЄВ відзначив, що з незрозумілих причин приватна структура, яка охороняє депо, молодчикам не перешкодила. Триває слідство. «Збитки колосальні», - підкреслив начальник Управління СБУ.