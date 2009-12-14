У Харкові невідомі розгромили 12 трамваїв
10:45, 14 грудня 2009Харьків
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Новини від СБУ
Харків. 14 грудня. УНІАН. У Харкові невідомі розгромили 12 трамваїв.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Управління СБУ в Харківській області Андрій МУХАТАЄВА.
За його даними, в ніч з суботи на неділю група невідомих осіб проникла на територію Салтівського депо, де безперешкодно розгромила 12 трамвайних вагонів.
А.МУХАТАЄВ відзначив, що з незрозумілих причин приватна структура, яка охороняє депо, молодчикам не перешкодила. Триває слідство. «Збитки колосальні», - підкреслив начальник Управління СБУ.
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