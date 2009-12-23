У Харкові виявлено чорний піар на Януковича

Харків. 23 грудня. УНІАН. Сьогодні вранці у Харкові біля деяких станцій метро молоді люди роздавали листівки без вихідних даних нібито від Партії регіонів. Інформація, що міститься в них, провокаційного характеру і до Партії регіонів не має відношення. Про це під час сесії міської ради повідомив мер Михайло ДОБКІН, повідомляє медіа-група «Об’єктив».

За словами М.ДОБКІНА, кількох осіб було затримано правоохоронними органами як за здійснення протиправних дій. Ступінь їхньої відповідальності визначать правоохоронці або суд.

Секретар міської ради Геннадій КЕРНЕС упевнений: агітпродукція - «чорний піар», спрямований на дискредитацію Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Розповідається в цій листівці про якісь дачі, якісь машини і годинник, які люди носять, і в якому взутті ходять. Сьогодні я офіційно заявляю, що у нас є стовідсоткові дані, що телефони, які вилучені у розповсюджувачів, належать політичній силі БЮТ», - говорить Геннадій КЕРНЕС.

Керівник міської парторганізації Блоку Юлії Тимошенко Віктор ЛАРЧЕНКО тут же на сесії спростував цю інформацію. «Стосунку до даної листівки ми ніякого не маємо. І хотів би попросити взяти зразок собі», - сказав він.

Секретар міськради Г.КЕРНЕС на прохання депутата передав агітлистівку в сесійний зал.