СБУ назвала обвинувачених у Голодоморі

Харків. 24 грудня. УНІАН. Йосип Сталін - один із головних обвинувачуваних у кримінальній справі про геноцид українського народу у 1932-33 роках, яку Служба безпеки України передала до Генпрокуратури.

Про це повідомив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в ефірі «5 каналу».

У справі про Голодомор фігурують й інші перші особи СРСР та радянської України.

«Матеріали починаються і обвинувальний вирок зі Сталіна. І прізвище фігурує, і його особисті підписи, і особисті таємні вказівки, і все те, як організовувалась і підготовка до вчинення геноциду на нашій території, і безпосередньо сам злочин, і його вчинення з січня 33-го по червень 33-го року. Здійснення, контроль, особистий контроль, особисті вказівки, особисте направлення додаткових партійних керівників», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Розслідування кримінальної справи за фактом Голодомору Служба безпеки розпочала у травні 2009 року. За цей час слідчі зібрали три з половиною тисячі документів, знайшли 857 місць масових поховань та опитали дві тисячі свідків Голодомору. А також встановили організаторів і виконавців злочину. Тепер справу мають передати до суду.