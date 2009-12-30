Давтян запевняє, що Фронт змін не торгуватиме місцями у депутатських списках

Харків. 30 грудня. УНІАН. «Фронт змін» уже готується до виборів у місцеві ради.

Харківська організація партії поки що налічує близько ста осіб. Хоча заява про вступ до неї подали тисячі, повідомляють «Об’єктив-новини».

Як поінформував активістів керівник обласної організації «Фронту змін» Олександр Давтян, кожен потенційний член партії, перш ніж вступити до «Фронту змін», має пройти підготовку - так звану школу влади. Адже саме ці люди після президентських виборів формуватимуть списки кандидатів у депутати всіх рівнів.

«Ви вибиратимете, кого ви делегуватимете в депутатські списки. Кожен район вибиратиме своїх кандидатів у депутати. Арсеній (кандидат у Президенти України Арсеній Яценюк – ред.) сказав: нікому ми нічого не продаємо. Не можна прийти у «Фронт змін», сказати: нате вам стільки-то грошей і запишіть мене в список. І я вам даю гарантію, що жодної такої людини в Харківській області не буде. А Арсеній дає гарантію, що в Україні такого не буде».

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня на прес-конференції у Харкові кандидат у Президенти України, лідер «Фронту змін» Арсеній Яценюк заявив, що його партія буде брати участь у місцевих і парламентських виборах, але виставлятиме лише тих людей, які пройшли серйозну серйозну політичну підготовку і завоювали довіру виборців.