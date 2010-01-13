Влада Харкова запустила трамвай

Вчора міська влада Харкова перерахувала 22 млн. грн. працівникам комунального підприємства «Міськелектротранс».

Вони оголосили безстроковий страйк через заборгованість із зарплати у розмірі 40 млн. грн. Частина працівників трамвайного депо вивела вагони на маршрути, проте співробітники тролейбусних депо вчора ще продовжували страйкувати - до отримання грошей на руки.

Вчора мер Харкова Михайло Добкін на прес-конференції заявив, що 22,1 млн. грн., призначених на виплату боргу із зарплати працівникам комунального підприємства (КП) «Міськелектротранс», вже надійшли на рахунки Держказначейства. «Якщо казначейство не піднесе неприємний сюрприз, то гроші можна буде отримати вже сьогодні або завтра (в середу)», - запевнив міський голова, уточнивши, що цих коштів вистачить на виплату зарплати за червень-листопад минулого року. «Ще 6 млн. грн., які покриють заборгованість за грудень, надійдуть цього місяця. І в лютому ми платитимемо вже за січень», - додав Добкін.

Нагадаємо, що працівники КП «Міськелектротранс», які півроку не отримували зарплату, в понеділок, 11 січня, відновили оголошений ще 9 жовтня минулого року безстроковий страйк і не вийшли на маршрути. За оцінками співробітників КП, борг із зарплати становить близько 40 млн. грн. 11 січня міська влада пообіцяла надати на погашення боргу 28 млн. грн., зарезервовані на будівництво метро.

Працівники Салтівського трамвайного депо діями міської влади залишилися задоволені. «Нам показали документи про те, що гроші на рахунки казначейства надійшли», - повідомила активіст профспілки «Міськелектротрансу» Віра Ярова.

Проте трамваї Салтівського депо не змогли повністю вирішити транспортну проблему в місті, оскільки їх маршрути проходять околицями міста. Тому в ділову частину міста городяни добиралися автомобільним транспортом. Це знову призвело до черг на зупинках і тисняви в автобусах і маршрутках.

Тим часом співробітники Жовтневого трамвайного і двох тролейбусних депо продовжили страйк. «Люди не вірять, що гроші прийдуть. Вони чекають біля банкомату і постійно перевіряють. Поки не перерахують, на роботу вони не вийдуть», - заявила голова профспілкового комітету тролейбусного депо №3 Зоя Войтович.

Позиція мітингувальників обурила Михайла Добкіна. «Люди знали, що отримають зарплату. Продовження страйку - це фарс, нечесна і негарна політична гра», - заявив він. Варто зазначити, що гроші на підприємство надійшли вчора пізно увечері.

Між тим юрист Андрій Ільгов, який надає правову підтримку активістам профспілки КП «Міськелектротранс», зазначає, що виплата обіцяних міською владою коштів не покриє загальну заборгованість. «На місяць на зарплату йде 6,8 млн. грн. У сумі виходить більше 40 млн. грн. Не розумію, чому влада говорить, що 28 млн. грн. покриють борги», - заявив Ільгов. За його словами, до кінця тижня планується провести звітно-виборчу конференцію профкому КП «Міськелектротранс», на якій обговорюватимуться результати акції протесту і план подальших дій. «Можливо, звертатимемося до суду», - резюмував Андрій Ільгов.

Марія СПАЛЕК

Фото УНІАН