У БЮТ кажуть, що спостерігачі поводилися принципово, а не провокаційно

Харків. 18 січня. УНІАН. Спостерігачі Блоку Юлії Тимошенко поводилися принципово, а не провокаційно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у неділю заявив народний депутат від БЮТ Олексій ЛОГВИНЕНКО, коментуючи звинувачення на адресу представників блоку.

Зокрема, він спростував звинувачення голови Харківської обласної організації Комітету виборців України Михайла КАМЧАТНОГО у провокативності спостерігачів БЮТу.

«Мені здається, що принциповість у проведенні саме такого процесу, який має бути суворо регламентованим, я би не став це відносити до надмірних вимог. Якщо дійсно було якесь порушення, з цим розберемося. Насправді нам вкрай важливо, щоб процес пройшов максимально в законодавчому полі», - наголосив О.ЛОГВИНЕНКО.

Як передавав УНІАН, 17 січня голова Харківської обласної організації Комітету виборців України Михайло КАМЧАТНИЙ звинуватив спостерігачів від БЮТ у про вокативній поведінці і в тому, що вони мають завдання «не менше п’яти скарг кожному принести».