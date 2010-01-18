12.00: на Харківщині лідирують Янукович, Тигипко і Тимошенко

Харків. 18 січня. УНІАН. За попередніми підрахунками, на 12.00 в Харківській області лідерами президентських виборів є Віктор ЯНУКОВИЧ, Сергій ТИГИПКО і Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова обласної територіальної виборчої комісії Микола СЕЛЕЗНЬОВ.

За його даними, на цей час в області опрацьовано 85,43% бюлетенів.

Віктор ЯНУКОВИЧ набрав 52,3%, С.ТИГИПКО – 17%, Ю.ТИМОШЕНКО – 10,1%, Арсеній ЯЦЕНЮК – 5,9%, Петро СИМОНЕНКО – 4,8%, Віктор ЮЩЕНКО – 1,4%, Володимир ЛИТВИН – 1,4%, Анатолій ГРИЦЕНКО – 0,7%, Олег ТЯГНИБОК – 0,5%. Решта кандидатів мають дуже низькі показники - разом це 2%.

Аналізуючи хід голосування, М.СЕЛЕЗНЬОВ звернув увагу на певну непідготовленість до проведення виборів. Зокрема, він вказав на проблеми голосування на селі – віддаленість і необлаштованість дільниць. На його думку, «залишається актуальним питання якісного складу виборчих комісій всіх рівнів», питання підготовки членів комісій, питання моралі і етики влади, «особливо лідерів», не зовсім вдало обрано час проведення виборів.

На його думку, всі ці фактори носять негативний характер і так чи інакше впливають на загальний результат виборів.