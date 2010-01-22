Фахівці задоволені станом озимини

Харків. 22 січня. УНІАН. Більшість сходів озимих культур на полях Харківщини знаходяться в доброму та задовільному стані.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, за інформацією Інституту рослинництва ім. Юр’єва, впродовж першої декади січня перезимівля озимих культур відбувалася за цілком задовільних умов.

Опади у вигляді снігу, які спостерігалися на початку другої декади січня, на переважній території області місцями утворили замети, товщина снігового покриву на полях становила від 4 до 7 см.

Станом на 18 січня 2010 року сходи отримано на площі 516,0 тис. га, або 100% посівної площі. З них у доброму стані знаходиться – 222,4 тис. га (або 43%), у задовільному – 234,0 тис. га (45%).

За попередніми даними, рослини озимих пшениці і жита почали активно відростати, рослини озимого ячменю відростають слабкіше. Вміст розчинних вуглеводів у вузлах кущіння озимої пшениці коливається в межах 28-30% на суху масу, що в межах норми. Це свідчить про задовільну загартованість рослин до умов перезимівлі.