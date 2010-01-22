Олена Бондаренко виграє на Australian Open

Харків. 22 січня. УНІАН. Українка Олена Бондаренко у матчі 3-го раунду відкритого чемпіонату Австралії обіграла колишню першу ракетку світу сербську тенісистку Олену Янкович з рахунком 6-2 6-3, повідомляє Kharkiv EURO.

Таким чином, харків’янка вперше у своїй професійній кар`єрі вийшла до 4-го раунду турніру Великого Шолома.

Як пишуть ЗМІ, до сьогодні Олена Бондаренко програла Янкович 9 зустрічей і виграла лише один сет. За вихід до чвертьфіналу Бондаренко-старша посперечається з китаянкою Цзе Чжен, яка обіграла француженку Маріон Бартолі (одинадцята ракетка турніру): 5-7 6-3 6-0.

Олена зустрічалася з Цзе Чжен минулого тижня у чвертьфіналі турніру в Хобарті (Австралія) і перемогла з рахунком 7-5 7-5.