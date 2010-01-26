Оголошено офіційний результат 1 туру виборів Президента

Харків. 26 січня. УНІАН. Центральна виборча комісія оприлюднила офіційні результати голосування в день виборів Президента України 17 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, результати голосування оголосив у понеділок голова комісії Володимир ШАПОВАЛ.

За результатами опрацювання 225 протоколів окружних виборчих комісій та підписання ЦВК протоколу щодо результатів голосування у закордонному виборчому окрузі, кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ отримав 35,32% голосів виборців, а Юлія ТИМОШЕНКО – 25,05%.

Наступними за цими двома кандидатами йдуть: Сергій ТІГІПКО – 13,05%, Арсеній ЯЦЕНЮК – 6,96%, Віктор ЮЩЕНКО – 5,45%, Петро СИМОНЕНКО – 3,54%, Володимир ЛИТВИН – 2,35%, Олег ТЯГНИБОК – 1,43%, Анатолій ГРИЦЕНКО – 1,2%, Інна БОГОСЛОВСЬКА – 0,41%, Олександр МОРОЗ – 0,38%, Юрій КОСТЕНКО – 0,22%, Людмила СУПРУН – 0,19%, Василь ПРОТИВСІХ – 0,16%, Олександр ПАБАТ – 0,14%, Сергій РАТУШНЯК – 0,12%, Михайло БРОДСЬКИЙ – 0,06%, Олег РЯБОКОНЬ – 0,03%.

Не підтримали жодного з кандидатів 2,2% виборців.

ЦВК на своєму засіданні оголосила результати голосування по усім ОВК та у закордонному виборчому окрузі.

Протокол про результати голосування підписали усі 14 членів ЦВК, проте окрему думку висловили заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА, члени ЦВК Ігор ЖИДЕНКО, Юлія ШВЕЦЬ, Валерій ШЕЛУДЬКО.