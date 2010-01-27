Від переохолодження померли 5 харків’ян

Харків. 27 січня. УНІАН. З початку січня цього року у Харкові від переохолодження померли 5 людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Харківської міськради з посиланням на заступника міського голови – директора Департаменту охорони здоров’я та соціальних питань Ігоря ШУРМУ.

За його даними, у числі померлих - 4 особи без певного місця проживання і одна людина в стані алкогольного сп’яніння. З початку року з переохолодженням та обмороженнями до лікарні потрапила 41 людина, 16 з яких нині перебувають у лікарнях.

І.ШУРМА повідомив, що з метою уберегти людей від переохолодження під час сильних морозів у Харкові організовано 17 пунктів, де можуть отримати гарячу їжу та напої люди без певного місця проживання, 3 пункти обігріву, 2 приміщення, де можна здати теплий одяг у вигляді благодійної допомоги. Зокрема, за харчуванням кожного дня приходило понад 300 осіб.

За даними прес-служби, у 2006 році в лікарні з переохолодженням та обмороженнями потрапили 767 потерпілих, у 2007 р. – 461, у 2008 р. – 438, у 2009 р. – 395. З 1 січня 2010 року в Україні від переохолодження померло понад 250 осіб, найбільше у Донецькій області – понад 100.