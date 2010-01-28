Ярославський ознайомить Патона з реконструкцією стадіону «Металіст»

Харків. 28 січня. УНІАН. 29 січня до Харкова для участі у святкуванні 205-річчя від дня заснування Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна з Києва прибуває делегація Національної академії наук України на чолі з президентом НАНУ Борисом ПАТОНОМ.

До складу делегації входять віце-президенти НАКУ Антон НАУМОВ та Валерій ГЕЄЦЬ, президент Академії педагогічних наук України Василь КРЕМІНЬ, член Президії НАНУ Володимир СЕМИНОЖЕНКО та інші науковці академій.

Для участі в засіданні Асамблеї вчених рад університету запрошені також керівники вузів і науковці, відомі особи Харкова, зокрема, член опікунської ради університету, президент DCH , генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, ректор Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого Василь ТАЦІЙ, а також представники місцевої влади.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі DCH , на запрошення О.ЯРОСЛАВСЬКОГО після урочистостей Б.ПАТОН та члени делегації НАНУ відвідають стадіон «Металіст», який реконструйовано до проведення ігор Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

У ході візиту Б.ПАТОН та інші члени київської делегації отримають можливість ознайомиться із застосованими при реконструкції стадіону «Металіст» новітніми технологічними рішеннями та оцінити інші параметри реалізації даного масштабного інвестиційного проекту.

На знімку: стадіон «Металіст»

Фото Андрія КРАВЧЕНКА