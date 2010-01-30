Ярославський ініціює розвиток студентського футболу (фото)

Харків. 30 січня. УНІАН. Президент футбольного клубу «Металіст», член опікунської ради Харківського національного університету ім. Каразіна, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ зацікавлений у розвитку студентського футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це відомий бізнесмен сказав на Асамблеї вчених рад ХНУ ім. Каразіна, присвяченій 205-річчю від дня заснування університету.

Відповідаючи на слова президента Національної академії наук України Бориса ПАТОНА про необхідність зміцнення союзу науки і бізнесу, О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ жартівливо сказав, що «добре зрозумів ваш месидж у бік харківського бізнесу».

«18 років тому, - сказав він, - з легкої руки Олександра Степановича Масельського (губернатор Харківської області у 90-х роках - УНІАН) я переступив поріг Академії наук, і тепер ваша тверда рука завжди нас правильно направляє на правильні справи». «А якщо серйозно, - додав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, - то сьогодні харківський «Металіст» є надійним союзником і партнером університету, і ми ведемо тісну роботу зі створення фан-зон і фан-клубів».

Від імені «триразового бронзового призера України і учасника європейських турнірів» О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ привітав колектив університету з 205-річницею і побажав викладачам і студентам «бути не тільки сильними душею, але ще й тілом».

У спілкуванні з журналістами президент групи DCH сказав, що завжди матеріально підтримував університет. «Я підтримую постійно університет. Ну, чим бізнесмен може підтримувати - грошима. Від мене навряд чи поради чекають в університеті. Я допомагаю матеріально університету, і у нас спільний проект з вузом – це створення фан-клубів. Ректор Віль Савбанович (БАКІРОВ) як голова Ради ректорів допомагає нам у вузах Харкова створювати фан-клуби «Металіста». Ми плануємо створити змагання студентів з футболу, ми хочемо масово брати участь у спортивному і культурному житті нашого міста. Ми сьогодні ведемо широку роботу з університетом харківським і взагалі з усіма навчальними закладами з тим, щоб «Металіст» і студентство були єдиним цілим», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА