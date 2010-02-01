Данилова відсторонено від керівництва Прем’єр-лігою
14:02, 01 лютого 2010Харьків
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Рішення ухвалив виконком ФФУ
Харків. 1 лютого. УНІАН. Виконком Федерації футболу України відсторонив президента Прем’єр-ліги Віталія Данилова від виконання своїх обов’язків.
Таке рішення прийнято одностайно: «за» - 8 голосів; «проти» - ніхто; «утрималися» - ніхто, повідомляє Kharkiv EURO.
Ініціював відсторонення Данилова комітет «Етики чесної гри», вказуючи на те, що політика керівника Прем`єр-ліги веде до криміналізації професійного українського футболу.
Реакція самого Данилова на рішення Виконкому поки що невідома.
Як повідомляв УНІАН, цього року В.Данилова було затверджено на наступний термін керівником Прем’єр-ліги.
Фото сайту Kharkiv EURO
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