Данилова відсторонено від керівництва Прем’єр-лігою

Харків. 1 лютого. УНІАН. Виконком Федерації футболу України відсторонив президента Прем’єр-ліги Віталія Данилова від виконання своїх обов’язків.

Таке рішення прийнято одностайно: «за» - 8 голосів; «проти» - ніхто; «утрималися» - ніхто, повідомляє Kharkiv EURO.

Ініціював відсторонення Данилова комітет «Етики чесної гри», вказуючи на те, що політика керівника Прем`єр-ліги веде до криміналізації професійного українського футболу.

Реакція самого Данилова на рішення Виконкому поки що невідома.

Як повідомляв УНІАН, цього року В.Данилова було затверджено на наступний термін керівником Прем’єр-ліги.

Фото сайту Kharkiv EURO