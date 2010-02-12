СБУ затримала суддю-колядника

Харків. 12 лютого. УНІАН. Службою безпеки України спільно з прокуратурою Харківської області припинено протиправну діяльність судді одного з районних судів, який при розгляді кримінальних та адміністративних справ систематично вимагав від правопорушників матеріальну винагороду за прийняття рішень на користь підсудних.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, співробітниками СБУ встановили, що вказаний суддя, розглядаючи одну з таких справ, пов`язану з порушенням Правил дорожнього руху, вимагає у порушника гроші в розмірі 300 дол. За цей хабар суддя обіцяв не позбавляти водія прав керування транспортними засобами.

У ході перевірки цієї інформації співробітникам Управління СБУ вдалося отримати незаперечні докази протиправної діяльності судді, після чого матеріали було передано до прокуратури Харківської області.

Правоохоронці затримали суддю «на гарячому»: в службовому кабінеті безпосередньо після отримання ним обумовленої суми грошей.

За матеріалами Управління СБУ прокуратурою Харківської області стосовно судді райсуду порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 («одержання хабара, поєднане з вимаганням хабара») Кримінального кодексу України.