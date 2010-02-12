Добкін вірить у те, що Харків – це Європа

Харків. 12 лютого. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН стверджує, що вибори Президента у Харкові пройшли на високому рівні, і на цій підставі вважає столицю Слобожанщини цілком європейським містом.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, свою точку зору на перебіг виборів у Харкові М.ДОБКІН висловив під час бесіди з Генеральним консулом Федеративної республіки Німеччина в Донецьку Клаусом ЦІЛЛІКЕНСОМ.

«7 лютого Харків ще раз склав іспит на право називатися європейським містом, в якому живуть люди, що поділяють усі демократичні цінності, які властиві більшості мешканців Європи. Ми ще раз показали, що своє прагнення просуватися до стандартів якості життя і демократичних цінностей європейського співтовариства підтверджуємо не тільки словами, але й конкретними справами. Я дуже радий, що всі міжнародні спостерігачі, які були в Харкові, підтвердили, що другий тур виборів Президента України відбувся відкрито і демократично», - сказав М.ДОБКІН

Клаусом ЦІЛЛІКЕНС повідомив, що на виборах Президента України працювали спостерігачі з Німеччини, і всі вони відзначили високий рівень організації виборів, а також їхню демократичність і прозорість.