Міліціонеру дали 5 років за хабар

Харків. 12 лютого. УНІАН. На Харківщині за матеріалами СБУ засуджено міліціонера-хабарника.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, вирок винесено районним судом Харківської області за кримінальною справою, порушеною СБУ.

Співробітника міліції визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (отримання особою, яка обіймає відповідальне становище, хабара, поєднане з вимаганням хабара) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що зловмисник вимагав у громадянина України 1 тис. дол. за непритягнення його до кримінальної відповідальності за крадіжку.

Співробітники СБУ затримали хабарника «на гарячому» у його службовому кабінеті безпосередньо після отримання основної частини грошей від заявника – 6 тис. грн.

Суд засудив хабарника до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки. Також його позбавлено спеціального міліцейського звання та права займати керівні посади в органах МВС.