В Ізюмі стрибнув з мосту і потонув 17-річний юнак
13:34, 15 лютого 2010Харьків
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Нерозділене кохання - МНС
Харків. 15 лютого. УНІАН. В місті Ізюмі Харківської області з мосту в річку стрибнув і потонув 17-річний юнак.
По це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління МНС облдержадміністрації Володимира РОСОХУ.
За попередніми даними, поінформував В.РОСОХА, причиною такої поведінки юнака стало нерозділене кохання.
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