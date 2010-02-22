Як харків`яни оцінюють роботу Добкіна - опитування

Харків. 22 лютого. УНІАН. Понад третина мешканців Харкова негативно оцінюють роботу Михайла ДОБКІНА на посаді міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати телефонного опитування «Відміна виборів та ефективність роботи органів місцевого самоврядування і міського голови. Оцінка харків`ян», проведеного харківською філією Інституту Горшеніна та опублікованого інформагентством «МОСТ-Харьков».

Зокрема, 36,8% опитаних городян вважають, що М ДОБКІН не справляється зі своєю роботою. Майже стільки ж - 35,6% - оцінюють роботу М ДОБКІН на посаді мера позитивно.

Нарікання на роботу Харківської міськради висловили трохи більше третини (36,2%) опитаних мешканців міста. Повністю схвалюють діяльність міськради лише 8,2%, 18,0% -швидше схвалюють. Понад чверть (27,4%) респондентів не змогли дати однозначну оцінку (у чомусь схвалюю, в чомусь ні) і 10,2% не змогли відповісти на це запитання.

Нарікань на роботу Харківської обласної ради трохи менше - 32,8% харків`ян негативно оцінюють її роботу. Лише 7,8% опитаних не мають ніяких претензій до роботи облради, кожен четвертий (24,8%) не зміг визначитися, а кожному п`ятому (19,2%) важко дати оцінку.