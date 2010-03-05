БЮТ хоче, щоб місцеві виборів пройшли у травні

Харків. 5 березня. УНІАН. Блок Юлії Тимошенко оскаржив у Конституційному суді України постанову Верховної ради про відміну місцевих виборів, раніше призначених на 30 травня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за словами народного депутата, члена фракції БЮТ Володимира ПИЛИПЕНКА, «у відповідності до Конституції група народних депутатів звернулася до Конституційного суду з поданням щодо постанови від 16 лютого 2010 року про скасування виборів до місцевих рад та сільських, селищних і міських голів».

«Ця постанова оскаржується з мотивів її невідповідності Конституції України», - наголосив В.ПИЛИПЕНКО.

Народний депутат зазначив, що всі необхідні документи були вчора зареєстровані в канцелярії суду.

16 лютого Верховна рада ухвалила постанову №1889, якою скасувала місцеві вибори, заплановані на 30 травня цього року. БЮТ за цю постанову не голосував.