Курси валют у банках Харкова

Долар 7,86 - 7,88 грн.

Харків. 13 квітня. УНІАН. На 13 квітня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 7,8638 грн. (продаж - 7,87 грн.), євро - 10,71 грн. (10,72 грн.), Базис - 7,86 (7,92), 10,65 (10,78), Реал-банк - 7,88 (7,92), 10,65 (10,77) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 13 квітня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 792.6500 (на 12 квітня – 792.6500) 100 EUR – 1076.8150 (на 12 квітня – 1060.8828) 10 RUR – 2.7387 (на 12 квітня – 2.7031).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter