Завтра на Сході можливі дощі і грози

Харків. 20 квітня. УНІАН. Завтра в Україні пройдуть дощі, вдень до 18° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 21 квітня буде хмарно з проясненнями. Дощі, у південній та східній частині місцями з грозами, лише вночі у західних, а вдень у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях без істотних опадів.

Вітер північно-західний, на сході південно-східний, 7-12 м/с, у Карпатах вдень окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі у західних областях 1-6° тепла, на поверхні грунту місцями заморозки 0-3°, на решті території 4-9° тепла; вдень в Україні 10-15° тепла, на Прикарпатті та півдні Одещини до 18° тепла; на високогір`ї Карпат вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Вночі та вранці дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°.

У столиці завтра також буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 12-14°.