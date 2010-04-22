У Харкові зібралися освітяни

Харків. 22 квітня. УНІАН. У Харкові розпочала роботу колегія Міністерства освіти і науки України за підсумками діяльності вищих навчальних закладів України у 2009 році та основні завдання на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, очолить засідання Міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК.

У засіданні також братимуть участь віце-прем’єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, народні депутати України, Міністр освіти і науки АР Крим, начальники управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської держадміністрацій, керівники вищих навчальних закладів і закладів післядипломної освіти, керівники центрального та обласних комітетів профспілки працівників освіти і науки України, представники громадських організацій, органів студентського самоврядування. Всього понад 900 учасників.

За словами Д.ТАБАЧНИКА, сьогодні буде презентовано «концептуальні» документи вищої освіти України, зокрема нові стандарти вищої освіти, концепція напрямів підготовки бакалаврів, нові правила атестацій професора та доцента, та документи, які передбачають розширення автономії вищих навчальних закладів.