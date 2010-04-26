Вночі на Сході можливі заморозки

Харків. 26 квітня. УНІАН. Завтра на заході України пройдуть короткочасні дощі, вночі – заморозки.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 27 квітня по Україні - мінлива хмарність. У західних та Житомирській областях - вранці та вдень короткочасні дощі, місцями грози, на решті території - без опадів. Вітер північний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, вдень на заході окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім західних областей, заморозки на поверхні ґрунту 0-5°, місцями і в повітрі 0-2°; вдень 12-17° тепла; на Закарпатті вночі 6-11° тепла, вдень 14-19; в Карпатах вночі 1-4° тепла, вдень 5-10°.

У Київській області без опадів. Вітер північний з переходом на південно-західний, 7-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-5°, місцями і в повітрі 0-2°; вдень 12-17° тепла.

У Києві без опадів. Вітер північний з переходом на південно-західний, 7-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 14-16° тепла.