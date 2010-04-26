Харківський УБОЗ очолив Лазарєв

Харків. 26 квітня. УНІАН. Призначено нового керівника Управління боротьби з організованою злочинністю Головного управління МВС України в Харківській області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю обласної міліції, згідно з наказом МВС України, на посаду першого заступника начальника ГУ МВСУ в Харківській області - начальника УБОЗ призначено майора міліції Дмитра ЛАЗАРЄВА.

Представляючи нового керівника, начальник обласної міліції Михайло МАРТИНОВ наголосив, що сьогодні перед цим підрозділом керівництвом МВС України поставлені дуже серйозні та важливі завдання, виконання яких потребує від особового складу УБОЗ високого професійного рівня та чесної сумлінної роботи. Він зробив наголос на пріоритетних напрямках діяльності, якими для УБОЗ є боротьба з корупцією, організованою злочинністю, виявлення фактів розкрадання бюджетних коштів, а також очищення власних лав від працівників, які зраджують інтереси служби.

«Дуже багато залежить від кадрового ядра підрозділу, тому головне завдання для нового керівника – очистити лави УБОЗ від тих працівників, які нехтують виконанням своїх службових обов’язків, в стислі терміни зміцнити кадровий апарат та відновити авторитет служби на усіх рівнях», - сказав М.МАРТИНОВ.

Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН зазначив, що органи виконавчої влади знайдуть можливість у наданні необхідної допомоги підрозділам міліції у вирішенні соціальних й матеріально-технічних питань та виведуть взаємовідносини міліції та регіональної влади на новий більш ефективний рівень.

Довідка УНІАН. Дмитро ЛАЗАРЄВ в органах внутрішніх справ з 1995 року. 10 років працював у харківському УБОЗ. З 2005 по 2006 рік обіймав посади заступника, а згодом начальника Управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, з 2006 - по 2007 р. очолював роботу оперативно-пошукового відділу карного розшуку при ГУМВСУ в області. З 2007 по 2008 рік працював першим заступником - начальником кримінальної міліції Харківського міського управління ГУМВСУ в області. В 2008 році звільнився з органів внутрішніх справ за власним бажанням. Останні два роки працював помічником начальника Департаменту Харківської міськради.