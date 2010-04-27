Харківські БЮТівці не потрапили в Київ на мітинг через неорганізованість
Раніше проблем не було?
Харьков. 27 апреля. УНИАН. Харьковские активисты БЮТ не смогли выехать на митинг оппозиции под стенами Верховной рады Украины 27 апреля.
Как сообщает корреспондент УНИАН, представители ХОО «Батькивщина» заявляют о препятствовании отправке митингующих со стороны руководства местного ГАИ.
Руководство Харьковского ГАИ опровергает подобные обвинения и считает неорганизованность местных оппозиционеров главной причиной проблем с отправкой людей на митинг.
По словам представителей кампаний-перевозчиков, к ним вчера обращались представители БЮТ по вопросу о предоставлении транспорта для организованной отправки людей в Киев, но перевозчикам были предложены абсолютно нерыночные финансовые условия. «Протесты - протестами, но нас тоже можно понять, мы не собираемся работать бесплатно. Раньше у нас не было проблем, всегда удавалось договариваться и по срокам и по оплате, но в этот раз на нас пытались толи заработать, толи сэкономить» - заявил представитель одной из транспортных компаний.
Сотрудники ГАИ говорят о том, что по поводу организации сопровождения колонн с оппозиционными активистами к ним впервые стали обращаться после 19.00, т.е. тогда, когда обеспечить сопровождение и безопасность пассажиров уже невозможно из-за упущенного времени. Нужно было раньше начинать заниматься организацией и не торговаться с перевозчиками до самой ночи. На Киев без проблем уехало 3 автобуса с активистами «Свободы» и «НСНУ», так что не нужно здесь искать какую-то политику – заявил высокопоставленный сотрудник ГАИ г. Харькова.
Сами активисты-оппозиционеры отмечают, что впервые сталкиваются с подобными проблемами. «Раньше мы беспрепятственно ездили митинговать и под Конституционный Суд, и под Верховную Раду, и на Майдан. Руководство областной организации находило возможность как-то решать вопросы с ГАИ и даже само арендовало автобусы для отправки людей в Киев. Наверное, люди Авакова просто не смогли организовать процесс. Хорошо, что нас еще не привезли в Киев и не оставили там без денег и обратного транспорта» - отмечает один из активистов, протестующих на пл.Свободы в Харькове.