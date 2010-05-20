Литвин відвідає Харків

Харків. 20 травня. УНІАН. Голова Верховної ради України Володимир ЛИТВИН 22 травня здійснить робочу поїздку до Харкова.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН керівник прес-служби голови парламенту Ольга ЧОРНА.

За її словами, В.ЛИТВИН планує, зокрема, взяти участь у партійній конференції Харківської обласної організації «Народної партії» і ознайомиться з ходом будівництва станції метро «Олексіївська».

Крім того, очікується, що В.ЛИТВИН дасть прес-конференцію і виступить по місцевому телебаченню.