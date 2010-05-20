Курси валют у банках Харкова

Долар 7,89 - 7,92

Харків. 20 травня. УНІАН. На 20 травня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 7,8983 (продаж - 7,902 грн.), євро - 9,74 грн. (9,75 грн.), Базис - 7,89 (7,9425), 9,57 (9,77), Реал-банк - 7,92 (7,955), 9,65 (9,85) відповідно. Національний банк України на 20 травня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 792.5700 (на 19 травня – 792.5900) 100 EUR – 972.4834 (на 19 травня – 985.0309) 10 RUR – 2.5821 (на 19 травня – 2.6077).

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