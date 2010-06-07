Лубківський подякував Ярославському за підготовку до Євро-2012

Харків. 7 червня. УНІАН. Директор Місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна» Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ подякував президенту групи DCH, генеральному інвестору і координатору підготовки Харкова до Євро-2012 Олександру ЯРОСЛАВСЬКОМУ за внесок у підготовку України до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, слова подяки М.ЛУБКІВСЬКИЙ висловив сьогодні під час виступу на урочистому відкритті Міжнародного аерофоруму Routes CIS в Міжнародному аеропорту «Харків».

«Я хотів би висловити подяку генеральному інвестору, пану Олександру ЯРОСЛАВСЬКОМУ та його команді, які доклали і продовжують докладати титанічних зусиль для перетворення Харкова на крупний авіа-центр України. Переконаний, що завдяки його ентузіазму та консолідації зусиль усіх учасників процесу підготовки до ЄВРО 2012 вже скоро буде побудовано та введено в експлуатацію нову злітно-посадкову смугу», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Все це, зазначив він, «було б неможливим без належного рівня підтримки як з боку центральної, так і місцевої влади. В багатьох аспектах досвід роботи харківської команди є зразком і таким, який необхідно впровадити в усіх містах та регіонах, які готуються до ЄВРО».

Передаючи вітання і «побажання плідної роботи» від керівництва УЄФА М.ЛУБКІВСЬКИЙ наголосив, що «харківський аерофорум слід розглядати як важливий етап підготовки України до Турніру УЄФА Євро-2012».

Він зазначив, що «унікальністю майбутньої першості є те, що це буде турнір, найбільш віддалений на схід за всю історію змагань, починаючи з 1960 року. Країни-господарі УЄФА ЄВРО 2012 віддалені в середньому на 1500 км від центру Європейського фан-ринку УЄФА, що робить авіацію фактично головним видом транспорту, за допомогою якого учасники та гості зможуть дістатись до приймаючих міст для того, щоб взяти участь та насолодитись святом футболу». Тому, наголосив М.ЛУБКІВСЬКИЙ, «аеропорти та авіаційні перевезення - це фундамент Євро-2012 в Україні, і без належної підготовки цих сфер проведення Турніру складно уявити».

Говорячи про проблеми, він підкреслив, що «величезну кількість питань ще потрібно вирішити. І на першому місці тут стоїть планування та організація операційної діяльності. Це є передумова належного проведення чемпіонату, забезпечення безпеки людей та пунктуальності польотів».

За словами М.ЛУБКІВСЬКОГО, «УЄФА неодноразово порушувала це питання, і навіть в ці хвилини між Києвом та Ньоном триває відеоконференція, де керівники УЄФА обговорюють ці питання з представниками МОК «ЄВРО 2012 Україна» та української влади. На жаль, в інших містах ми не маємо такої ситуації як у Харкові, де інфраструктура готова завчасно, та ще залишається час для операційного планування. В тих містах ми повинні процес оперативного планування проводити паралельно із процесом будівництва інфраструктури».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Міжнародному аеропорту «Харків» розпочав роботу Міжнародний аерофорум аеропортів і авіаперевізників Routes CIS. Форум, ініціатором та організатором якого виступає група DCH О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, проходить (7-9 червня) на базі спорудженого до Євро-2012 нового пасажирського терміналу аеропорту «Харків». У форумі беруть учать понад 600 учасників з 35 країн світу, представлені понад 50 компаній.

Довідка УНІАН. Група DCH - одна з найбільших бізнес-груп України. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ. DCH реалізує комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012. Програма включає реконструкцію низки об`єктів спортивної інфраструктури міста (зокрема, стадіону «Металіст») і міжнародного аеропорту «Харків». На сьогодні DCH інвестувала в реалізацію проектів Євро-2012 близько 1 млрд. грн.