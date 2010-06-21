У Харкові працівники заводу Шевченка перекрили вулицю

Харків. 21 червня. УНІАН. Сьогодні зранку у Харкові кількасот працівників Державного підприємства «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» перекрили дорогу, вимагаючи виплати зарплат.

Як передає кореспондент УНІАН, акція відбувається поблизу прохідної заводу, було перекрито вул. Жовтневої Революції.

Працівники підприємства заблокували прохідну і заявили, що вони не припинятимуть страйку, допоки їм не виплатять зарплат.

На місці події з учасниками акції спілкувалися керівники підприємства, представники профспілки. Страйкарі вимагають, щоб до них прибули керівники обласної влади.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Харківські облдержадміністрації, «ситуація на заводі складна», борг із зарплати за 5 місяців становить близько 16 млн. грн.

45% обсягу виробництва заводу ім. Шевченка становило виробництво телефонних станцій, але вже тривалий час «Укртелеком» не робить замовлень на цю продукцію, сказав представники облдержадміністрації, коментуючи ситуацію. За його словами, керівництво ОДА неодноразово зверталося до Мінпромполітики і Кабінету міністрів України з проханням та пропозиціями розв’язати проблеми виробництва і зарплати на цьому державному підприємстві.