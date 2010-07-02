Знайдені у парку Горького останки можуть належати солдатам Вермахту

Харків. 2 липня. УНІАН. Рештки людських тіл, як знайдені у Харкові на місці вирубки дерев у парку Горького, можуть належати солдатам Вермахту.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН відповідальний секретар обласної комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни Ніна ЛАПЧИНСЬКА.

За її словами, сьогодні у неї була розмова з представниками Німецького народного союзу (ННС), який опікується могилами, Ульріхом ШРАДЕРОМ та Віктором СТАРЧЕНКОМ – вони відреагували на події у Харкові. Н.ЛАПЧИНСЬКА розповіла, що за словами В.СТАРЧЕНКА, в 90-х роках минулого сторіччя на місці нинішньої вирубки в парку ім. Горького провадилися роботи з ексгумації масових поховань загиблих солдатів німецької армії. Роботи не були завершені, через заборону копати у цьому місці, оскільки, за твердженням влади, тут проходить лінія урядового зв’язку.

За словами Н.ЛАПЧИНСЬКОЇ у цьому місці парку ім. Горького знаходилося кладовище німецьких солдатів, і про це «є фотодокументи в Харківському історичному музеї».

Вона зазначила, що представники ННС висловили переконання, що «це рештки німецьких солдатів», і завтра у Харкові планують скласти «документальні свідчення» про це. За словми Н.ЛАПЧИНСЬКОЇ, влада Харкова поінформован про події.