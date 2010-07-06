На Павловому Полі двічі горіли дачні будинки

Харків. 6 липня. УНІАН. Минулої доби у Харкові на Павловому Полі двічі горіли будинки в садовому товаристві «Дружба».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, перший сигнал надійшов о 19.29 5 липня. Повідомлялося, що горить дачний будинок № 13-32 в районі проспекту Леніна, 65.

Після того як пожежу було ліквідовано, о 20.31 надійшло повідомлення про загорання у цьому ж товаристві - на цей раз у районі вул. Ахсарова,15А. Горіло одразу 3 дачних будинки: № 14-32, 14-22 та 14-36.

Чотири рятувальних підрозділи, які прибули на місце, застали і на цей раз досить розвинені пожежі: 2 будинки горіли на всій площі у 50 кв. м, третій – на площі 30 кв. м.

В обох випадках людей у будинках не було, ніхто не постраждав.

Причини пожеж та збитки, нанесені вогнем, встановлюються.