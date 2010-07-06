День Харкова цього року святкуватимуть 24 серпня

Харків. 6 липня. УНІАН. Урочистості з нагоди Дня Харкова цього року планується провести 24 серпня – на День Незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі місцевого радіо поінформував голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

«За попередньою домовленістю з керівництвом міста ухвалено рішення провести цього року святкування Дня Харкова 24 серпня, об`єднавши нього з Днем Незалежності, тому що День міста цього року випадає на понеділок, і це не найзручніший день для проведення урочистостей», - сказав М.ДОБКІН.

Крім того, зазначив він, «урочистості з нагоди Дня Незалежності відбудуться не тільки в обласному центрі, але й у містах обласного значення та районах Харківської області».

Довідка УНІАН. Урочистості з нагоди Дня Харкова традиційно (за невеликим виключенням початку 90-х років) святкують 23 серпня – на День визволення міста він німецько-фашистських загарбників.