Харків. 9 липня. УНІАН. Харків визнано найкомфортнішим для життя містом в Україні.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, такі результати рейтингу кращих міст України, які оприлюднив журнал «Фокус».

Серед 55 великих населених пунктів, що потрапили до рейтингу, перше місце посів Харків.

Міста оцінювалися за кількома критеріями. Зокрема, враховувався стан екології, розвиненість інфраструктури, зайнятість населення, рівень ділової активності. За останнім показником, який відбиває кількість зареєстрованих приватних підприємств, а також забезпечення городян новими робочими місцями, Харків поступився першістю лише Києву.

За рік Харкову вдалося зміцнити свої позиції і за такими показниками, як середня зарплата і туристична привабливість. Крім того, вже кілька років поспіль місто тримає першість у сфері освіти, отримуючи за цим критерієм максимальну кількість балів.

Завдяки високим оцінкам за всіма показниками Харків став першим містом Східної України, якому вдалося очолити рейтинг кращих міст для життя. До цього три роки поспіль верхні рядки в списку посідали Івано-Франківськ, Чернівці та Львів.