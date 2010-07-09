Сьогодні в ОДА говоритимуть про харчування в школах і дитсадках

Селекторна нарада

Харків. 9 липня. УНІАН. Сьогодні в облдержадміністрації відбудеться обласна селекторна нарада, на якій буде розглянуто питання про стан харчування в дошкільних та загальноосвітніх закладах районів області. Засідання розпочнеться о 15.00 в малій залі Будинку рад (вул. Сумська, 64, 2 поверх), повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

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