Харківщина отримає на газифікацію 30-50 млн. грн.

Харків. 9 липня. УНІАН. Харківська область отримає до кінця цього року 30-50 млн. грн. на вирішення питання газифікації.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував під час наради з керівництвом структурних підрозділів Лозівської РДА голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

За його словами, такого результату досягнуто завдяки тісній співпраці харківського керівництва з Кабінетом міністрів України та НАК «Нафтогаз України».

Зокрема, на заплановані об`єкти газифікації Золочівського району буде освоєно 3 млн. грн., йдеться у повідомленні.